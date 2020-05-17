Літаки American Airlines залило піною в ангарі
Різні джерела називають відразу два можливих місця інциденту - аеропорт Даллас/Форт-Уерт і О'Хара в Чикаго, повідомляє Аvianews.
"На опублікованих відео немає задимлення або полум'я, що може свідчити про помилкове спрацьовування системи безпеки", - наголошується у повідомленні.
Oops… Fire suppression System Smothers Two American Airlines 787 Dreamliners in Foam:https://t.co/DDD8blajwB#Aviation #Airline #Aircraft #Airport pic.twitter.com/E5tl2DDc2Q— SpeedBird (@SpeedBird_NCL) May 16, 2020
Схожий інцидент через збій стався на початку травня в ангарі аеропорту Хітроу. Там піна вилилася на Boeing 777 British Airways, що знаходився на технічному обслуговуванні.
У сучасних ангарах встановлюють системи пожежогасіння, які розбризкують піну з різних точок.
Подібна технологія дозволяє швидко загасити полум'я і мінімізувати збиток в разі займання. Однак при помилковому спрацьовуванні потрібна ретельна перевірка систем літака, куди може потрапити піна, наприклад, ніш шасі і двигунів.