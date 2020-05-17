Літаки American Airlines залило піною в ангарі

Два літаки American Airlines виявилися залитими піною в ангарі в результаті спрацьовування системи пожежогасіння.

Різні джерела називають відразу два можливих місця інциденту - аеропорт Даллас/Форт-Уерт і О'Хара в Чикаго, повідомляє Аvianews.

"На опублікованих відео немає задимлення або полум'я, що може свідчити про помилкове спрацьовування системи безпеки", - наголошується у повідомленні.

Схожий інцидент через збій стався на початку травня в ангарі аеропорту Хітроу. Там піна вилилася на Boeing 777 British Airways, що знаходився на технічному обслуговуванні.

У сучасних ангарах встановлюють системи пожежогасіння, які розбризкують піну з різних точок.

Подібна технологія дозволяє швидко загасити полум'я і мінімізувати збиток в разі займання. Однак при помилковому спрацьовуванні потрібна ретельна перевірка систем літака, куди може потрапити піна, наприклад, ніш шасі і двигунів.