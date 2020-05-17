У Польщі кількість заражених коронавірусом зросла до 18,4 тисячі

Станом на 17 травня кількість заражених коронавірусом у Польщі зросла до 18 394, з яких 919 осіб померли, а 7451 людина вилікувалася.

Про це у Twitter інформує Міністерство охорони здоров’я Польщі.

"Кількість заражених коронавірусом – 18 394, померли – 919 осіб", - йдеться в повідомленні МОЗ Польщі.

Загалом за останню добу у Польщі зафіксовано 210 нових випадків зараження COVID-19, з яких найбільше - у Сілезькому воєводстві на півдні РП, де спостерігається одне з найбільших вогнищ зараження в Польщі. За цей час підтверджено 7 смертельних випадків.

У польських лікарнях зараз перебувають 2459 осіб, заражених коронавірусом, 84542 осби – на домашньому карантині, 18195 – під епідеміологічним наглядом. Водночас інформується, що 7451 особа вже вилікувалася.

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У Польщі вже проведено понад 600 тис. тестів на виявлення коронавірусу, в середньому за добу - понад 20 тисяч.

Як повідомлялося, з 18 травня у Польщі запроваджуватиметься третій етап пом’якшення карантинного режиму. Зокрема, з 18 травня буде відновлено, з обмеженнями, роботу косметичних, гастрономічних закладів та деяких спортивних об’єктів, а з 25 травня - шкіл для опіки над дітьми 1-3 класів та проведення консультацій з випускниками. Зміни буде введено і у функціонуванні громадського транспорту: з 18 травня буде збільшено ліміти на кількість пасажирів в автобусах, трамваях чи метро.

Фото: АА