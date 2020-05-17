У Франції за добу від COVID-19 померли 78 хворих

У Франції інфіковані коронавірусом понад 142 тис. осіб. За добу від COVID-19 померли 78 людей.

Про це повідомляє Національне агентство громадського здоров'я.

Станом на 16 травня у Франції з початку пандемії підтверджено 142 291 випадок інфікування коронавірусом; 27 625 людей померли; 2 132 пацієнтів залишаються в реанімації; 61 066 осіб виписані з лікарень після одужання.

Уточнюється, що за попередню добу зафіксовано 78 летальних випадків від COVID-19; виявлено 372 нових інфікованих на коронавірус; госпіталізовано 350 пацієнтів; 652 людини одужали та виписані з лікарень; 46 осіб залишили відділення інтенсивної терапії.

Ці показники засвідчують значне уповільнення темпів пандемії у Франції.

У країні з 11 травня триває реалізація національної стратегії виходу з режиму карантину.

Поступово відкриваються школи, заклади торгівлі, невеликі музеї та бібліотеки. Громадянам дозволене вільне пересування. Але на відстань більше 100 км від домівок усе ще необхідно заповнювати спеціальну форму із зазначенням мети подорожі. Окрім цього, дозволено відвідування 290 пляжів, озер та інших водойм.

Уряд забезпечив масове поширення захисник масок, носіння яких є обов'язковим у громадському транспорті. У деяких муніципалітетах їх безкоштовно роздають на зупинках. У деяких регіонах мінімальна кількість масок поширюється серед громадян безкоштовно – засоби захисту кладуть у поштові скриньки за попереднім замовленням через інтернет.

У Франції до 15 червня залишаються обмеження на перетин кордону. Надзвичайний санітарний стан у країні продовжений до 10 липня.

Фото: twitter.com/Defense_Sud_Est