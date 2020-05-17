Пуерто-Рико восени проведе референдум щодо приєднання до США

Губернатор Пуерто-Рико Ванда Васкес підписала закон про проведення референдуму з питання приєднання до США в якості штату 3 листопада.

Референдум відбудеться одночасно з загальними виборами, написала Васкес у Twitter.

"Настав час для 3,2 мільйона американських громадян, що проживають в Пуерто-Рико, перестати бути останніми в черзі. Повна рівність", - написала Васкес.

Escojamos el camino correcto con igual dignidad y con igual patriotismo. Es el momento de que los 3.2 millones de ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico dejen de ser los últimos en la fila. ¡Igualdad plena! pic.twitter.com/gxhg9hJF8h — Wanda Vázquez Garced (@wandavazquezg) May 16, 2020

Як уточнює La nacion, в бланку для голосування буде вказано тільки одне питання про те, чи необхідно негайно прийняти Пуерто Ріко до складу США. Видання зазначає, що для його приєднання до території Сполучених Штатів результати референдуму, зокрема, має схвалити конгрес.

Нагадаємо: Пуерто-Рико був анексований США під час іспано-американської війни 1898 року. Його нинішній міжнародно-правовий статус багато в чому суперечливий. Мешканці острова вважаються громадянами США, але не платять податків у федеральну казну і не мають права брати участь у виборах президента.

Верховна законодавча влада на острові належить Конгресу США, але в Палаті представників інтереси Пуерто-Рико являє комісар-резидент, який не має права голосу. Виконавча влада на острові знаходиться в руках губернатора.