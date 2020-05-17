Двом посадовцям одеської митниці повідомили про підозру в хабарництві
Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.
"Слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань повідомили про підозру в.о. начальника відділу митного оформлення одного з митних постів та в.о. заступника начальника митного поста – начальника одного із відділів митного оформлення Одеської митниці Держмитслужби. Митники підозрюються в одержанні неправомірної вигоди службовими особами за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України)", - йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, посадовці вимагали та систематично одержували неправомірну вигоду за нестворення штучних перешкод при розмитненні контейнерів, зокрема проведенні додаткового догляду вантажу, що розмитнюється.
Слідчі ДБР затримали одного з підозрюваних під час одержання ним чергової частини неправомірної вигоди у сумі 1 300 доларів США.
Рішенням Печерського районного суму міста Києва підозрюваним обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.
Посадовцям одеської митниці повідомили про підозру в хабарництві // Фото: ДБР
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора. Оперативний супровід – Головне Управління Служби безпеки України в Одеській області.
У разі доведення вини підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.