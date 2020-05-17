Двом посадовцям одеської митниці повідомили про підозру в хабарництві

Двох посадовців одеської митниці підозрюють в систематичному вимаганні хабарів за те, щоб не створювати штучних перешкод при розмитненні контейнерів.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

"Слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань повідомили про підозру в.о. начальника відділу митного оформлення одного з митних постів та в.о. заступника начальника митного поста – начальника одного із відділів митного оформлення Одеської митниці Держмитслужби. Митники підозрюються в одержанні неправомірної вигоди службовими особами за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України)", - йдеться у повідомленні.

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За попередньою інформацією, посадовці вимагали та систематично одержували неправомірну вигоду за нестворення штучних перешкод при розмитненні контейнерів, зокрема проведенні додаткового догляду вантажу, що розмитнюється.

Слідчі ДБР затримали одного з підозрюваних під час одержання ним чергової частини неправомірної вигоди у сумі 1 300 доларів США.

Рішенням Печерського районного суму міста Києва підозрюваним обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Посадовцям одеської митниці повідомили про підозру в хабарництві // Фото: ДБР

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора. Оперативний супровід – Головне Управління Служби безпеки України в Одеській області.

У разі доведення вини підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.