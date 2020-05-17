У Франції затримали підозрюваного в геноциді в Руанді, якого шукали 26 років

У Франції затримали одного з підозрюваних у геноциді проти народності тутсі в Руанді Фелісьєна Кабугу, який переховувався від поліції близько 26 років.

Про це повідомляє France 24.

Як зазначається, 84-річного чоловіка знайшли в будинку в містечку Аньєр-сюр-Сен на північ від Парижа, де він жив під чужим ім'ям протягом останніх 3–4 років. Він є останнім головним підозрюваним у руандійському геноциді у 1994 році, а також одним із найрозшукуваніших втікачів від правосуддя.

Кабуга брав активну участь у створенні та фінансуванні загонів міліції "Інтерахамве", яка здійснювала масові вбивства під час 100-денного геноциду і був одним із творців радіокомпанії Libre des Mille Collines, що підбурювала до вбивств.

Тепер чоловік повинен предстати перед Міжнародним кримінальним судом ООН у Гаазі.

Читайте також: Колишнього президента Судану передадуть трибуналу у Гаазі

Нагадаємо: геноцид у Руанді організував уряд, до складу якого входили представники народності хуту, проти народності тутсі та хуту. Геноцид тривав із 6 квітня до 18 липня 1994 року, поки Руандійський патріотичний фронт, до складу якого входили переважно тутсі, не взяв територію країни під контроль.