У Москві від COVID-19 померли вже понад 1500 осіб

У Москві від COVID-19 померли вже понад 1500 осіб

Укрінформ
Згідно з даними МОЗ РФ, загальна кількість померлих із початку епідемії коронавірусу нового типу COVID-19 в Москві склала 1503 особи. 

Про це повідомляє Інтерфакс.

За останню добу в Москві померла 71 людина, у якої було діагностовано коронавірус.

Столиця Росії є епіцентром епідемії. Всього в РФ виявлено понад 272 тисяч випадків зараження коронавірусом. 2537 осіб померли з початку епідемії.

Читайте також: Росія вимагає від Google заблокувати новину про приховування реальної смертності

Нагадаємо: за кількістю випадків захворювання Росія знаходиться на третьому місці у світі, поступаючись лише США та Іспанії. Станом на вечір суботи у світі зафіксовано 4 686 682 підтверджених випадків захворювання на Covid-19. 

Читайте також: В Іспанії за добу виявили 549 інфікованих коронавірусом - найбільше з початку тижня

Загалом у світі упродовж пандемії коронавірусної хвороби вже померла 310 801 людина.

Фото: АА

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-