Туреччина відкрила українцям кордони для медичного туризму

Туреччина відкрила українцям кордони для медичного туризму

Укрінформ
Туреччина з 20 травня відкриває кордони для українців, які відвідують країну з метою лікування у медичних установах.

Про це повідомляє Anadolu.

Громадянам 31 країн з 20 травня 2020 року дозволено перетинати кордон Туреччини з метою проходження лікування. Рішення ухвалено урядом Туреччини в рамках заходів зі спрощення карантину, запровадженого у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Дозвіл дійсний для громадян Іраку, Лівії, Азербайджану, Греції, Росії, Казахстану, України, Узбекистану, Грузії, Туркменістану, Молдови, Киргизстану, Джібуті, Катару, Німеччини, Великої Британії та Нідерландів.

Читайте також: Туреччина пояснила, чому не пропустила літак з гумдопомогою для Кіпру

Визначено перелік послуг, якими зможуть скористатися хворі: ортопедія, травматологія, загальна хірургія, дитяча хірургія, урологія, очні захворювання, кардіологія, онкологія, нейрохірургія, гематологія, репродуктивна терапія, трансплантація органів і кісткового мозку.

Перетинати кордон зможуть лише пацієнти з негативним результатів тесту на коронавірус.

Читайте також: У Туреччині вперше за час епідемії COVID-19 зменшилася кількість тяжких хворих

Також повідомляється, що інформація про всіх іноземців, які бажають пройти лікування в Туреччині, буде спочатку розміщуватися в міжнародній системі медичного контролю і після отримання попереднього підтвердження буде видаватися дозвіл на лікування в турецьких медустановах.

Фото: depositphotos.com

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-