Туреччина відкрила українцям кордони для медичного туризму

Туреччина з 20 травня відкриває кордони для українців, які відвідують країну з метою лікування у медичних установах.

Про це повідомляє Anadolu.

Громадянам 31 країн з 20 травня 2020 року дозволено перетинати кордон Туреччини з метою проходження лікування. Рішення ухвалено урядом Туреччини в рамках заходів зі спрощення карантину, запровадженого у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Дозвіл дійсний для громадян Іраку, Лівії, Азербайджану, Греції, Росії, Казахстану, України, Узбекистану, Грузії, Туркменістану, Молдови, Киргизстану, Джібуті, Катару, Німеччини, Великої Британії та Нідерландів.

Визначено перелік послуг, якими зможуть скористатися хворі: ортопедія, травматологія, загальна хірургія, дитяча хірургія, урологія, очні захворювання, кардіологія, онкологія, нейрохірургія, гематологія, репродуктивна терапія, трансплантація органів і кісткового мозку.

Перетинати кордон зможуть лише пацієнти з негативним результатів тесту на коронавірус.

Також повідомляється, що інформація про всіх іноземців, які бажають пройти лікування в Туреччині, буде спочатку розміщуватися в міжнародній системі медичного контролю і після отримання попереднього підтвердження буде видаватися дозвіл на лікування в турецьких медустановах.

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