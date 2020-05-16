У Франції за добу від коронавірусу померли 120 осіб
Про це інформує Національне агентство громадського здоров'я, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
Станом на 15 травня у Франції з початку пандемії підтверджено 141 919 випадків інфікування коронавірусом; 27 529 людей померли; 2 203 пацієнти залишаються в реанімації; 60 448 осіб виписано з лікарень після одужання.
Повідомляється, що за попередню добу було зафіксовано 120 летальних випадків від COVID-19; виявлено 563 нових інфікованих на коронавірус; госпіталізовано 438 пацієнтів; 892 людини одужали; 64 особи залишили відділення інтенсивної терапії.
Ці показники засвідчують уповільнення темпів пандемії у Франції.
У країні з 11 травня триває реалізація національної стратегії виходу з режиму карантину.
Поступово відкриваються школи, заклади торгівлі, невеликі музеї та бібліотеки. Громадянам дозволено вільне пересування. Також уряд забезпечив масове поширення захисник масок, носіння яких є обов'язковим у громадському транспорті.
Натомість до 15 червня у країні закриті кордони. Надзвичайний санітарний стан продовжений до 10 липня.
Станом на середину дня 16 травня у світі зафіксовано 4 646 413 випадків коронавірусної хвороби, 1 770 751 людина одужала від недуги, 308 984 померли.
фото: АА