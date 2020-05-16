В Анталії через COVID-19 два райони закрили на карантин

У місті Анталія, що на півдні Туреччини, у рамках карантинних обмежень через COVID-19 повністю закрито на в’їзд та виїзд два мікрорайони в центральному районі Муратпаша.

Відповідне рішення було прийняте керівництвом міста та району Муратпаша, інформує кореспондент Укрінформу.

«Через позитивні результати тестування на коронавірус та з метою запобігання розповсюдженню хвороби через високий ризик передачі мікрорайони, межі яких чітко визначені, були повністю закриті», - йдеться у рішенні міської ради району Муратпаша.

Входи та виходи з мікрорайонів були взяті під контроль медичним персоналом та поліцією. Громадян, що належать до контактного кола осіб, поінформували про те, що вони перебувають на повному домашньому карантині протягом 14 днів.

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Щодо порушників карантинних обмежень буде застосовуватися адміністративне покарання у вигляді штрафу розміром 3150 турецьких лір (450 доларів США - ред.).

За минулу добу в Туреччині було зроблено 38 565 тестів, виявлено 1 708 нових випадків, одужало 2 103 пацієнти, померло - 48.

Станом на середину дня 16 травня у світі зафіксовано 4 646 413 випадків коронавірусної хвороби, 1 770 751 людина одужала від недуги, 308 984 померли.

фото: hayatestate