Трамп підтвердив співпрацю США з Індією у розробці вакцини проти Covid-19

Трамп підтвердив співпрацю США з Індією у розробці вакцини проти Covid-19

Укрінформ
Президент США Дональд Трамп заявив, що США співпрацюють у питанні розробки вакцини проти коронавірусної хвороби COVID-19 з Індією.

Про це йдеться у Twitter президента США.

"Ми тісно співпрацюємо з Індією (щодо розробки вакцини - ред.). Саме так", - зазначив Трамп.

Як повідомлялося, адміністрація президента США Дональда Трампа збирається частково відновити фінансування Всесвітньої організації охорони здоров'я на тлі розслідування її реакції на пандемію коронавірусу.

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Раніше Трамп заявив, що США призупиняють виділення коштів на фінансування Всесвітньої організації охорони здоров’я, звинувативши організацію в тому, що через її некоректну звітність про поширення Covid-19 у США стрімко зросла захворюваність.

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