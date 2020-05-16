Трамп підтвердив співпрацю США з Індією у розробці вакцини проти Covid-19

Президент США Дональд Трамп заявив, що США співпрацюють у питанні розробки вакцини проти коронавірусної хвороби COVID-19 з Індією.

Про це йдеться у Twitter президента США.

"Ми тісно співпрацюємо з Індією (щодо розробки вакцини - ред.). Саме так", - зазначив Трамп.

Як повідомлялося, адміністрація президента США Дональда Трампа збирається частково відновити фінансування Всесвітньої організації охорони здоров'я на тлі розслідування її реакції на пандемію коронавірусу.

Раніше Трамп заявив, що США призупиняють виділення коштів на фінансування Всесвітньої організації охорони здоров’я, звинувативши організацію в тому, що через її некоректну звітність про поширення Covid-19 у США стрімко зросла захворюваність.