У світі зафіксували понад 4,6 мільйона випадків коронавірусу, за добу - майже 8 тисяч

Протягом минулої доби у світі діагностували 7 993 випадків захворювання на коронавірусну хворобу.

Про це інформує Worldometer.

Станом на ранок 16 травня у світі зафіксовано 4 629 407 випадків коронавірусної хвороби, 1 761 062 людини одужали від недуги, 308 676 померли.

Лідерами за кількістю підтверджених випадків залишаються США - 1 484 285 випадків, Іспанія -274 367 та Російська Федерація - 262 843 випадки.

США також мають найбільшу кількість жертв пандемії на сьогодні - 88 507 осіб.

Фото: АА