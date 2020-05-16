Білий дім заявляє про початок фази повернення американців на роботу

Група реагування на коронавірус Білого дому, яку очолює віце-президент Майкл Пенс, започатковує нову фазу, що передбачає поновлення економічної діяльності в США та повернення американців на робочі місця.

З цією метою до складу групи введено ще п'ятьох високопосадовців, науковців та дослідників, йдеться в офіційному повідомленні Білого дому.

"Група реагування на коронавірус вступає в нову фазу, націлену на те, щоби повернути американців до роботи та дозволити підприємствам знову відкритися", - зазначається в документі.

При цьому підкреслюється, що подальше реагування на ситуацію буде "поетапним і обдуманим".

Крім того, повідомляється, що віцепрезидент Пенс офіційно оголосив про введення п’ятьох нових осіб до згаданої групи. Це міністр сільського господарства Сонні Пердью, міністр праці Джин Скаліа, директор Національного інституту здоров'я Френсіс Коллінз, директор Центру оцінки та вивчення біологічних препаратів Пітер Маркс; глава Управління ресурсів і служб охорони здоров'я Томас Енгелс.

"Нові члени групи реагування Білого дому примножать досвід у сфері вакцин і терапії, а також безпеки працівників, оскільки група зосереджується на поверненні американців до роботи", - заявив у цьому зв'язку Майкл Пенс.

Як повідомляв Укрінформ, президент США Дональд Трамп заявив, що американський уряд готовий профінансувати розробки вакцини проти коронавірусу.

Фото: АА