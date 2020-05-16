Палата представників США пропонує виділити $3 трильйони на підтримку економіки

Нижня палата Конгресу США, яка контролюється демократами, затвердила однопартійну ініціативу щодо виділення додаткових $3 трлн з бюджету на підтримку громадян та економіки країни в умовах пандемії.

Про це інформує CNN.

"Палата представників у п’ятницю ухвалила розлогий законопроєкт, який передбачає понад $3 трлн видатків на допомогу від COVID-19, а також змінює процедуру, аби законодавці могли голосувати віддалено під час пандемії коронавірусу", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що документ, ініційований демократами, підтримали 208 законодавців, проти висловилися 199.

Як зауважує CNN, законопроєкт, що відображає здебільшого пріоритети демократів, не був узгоджений у двопартійних перемовинах. Очікується, що в такому вигляді він не пройде в Сенаті, де переважають республіканці.

Нагадаємо, наприкінці березня обидві палати Конгресу США ухвалили закон, який передбачає виділення безпрецедентних $2 трлн на пом'якшення економічних наслідків від пандемії COVID-19.