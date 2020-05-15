У Туреччині вже зробили понад 1,5 мільйона тестів на COVID-19

Від початку епідемії коронавірусу медики Туреччині провели понад півтора мільйона тестів на COVID-19.

Про це поінформував міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа, передає кореспондент Укрінформу.

«Загальна кількість тестів у нас перевищила 1,5 мільйона. Тим часом стає все менше пацієнтів у реанімаційних відділеннях», - повідомив міністр.

За його словами, протягом останньої доби у країні зроблено 34 821 текст на коронавірус, виявлено 1635 випадків інфікування. Померли 55 хворих, одужали - 2315.

Від початку епідемії у Туреччині підтверджено 144 749 випадків COVID-19, у тому числі 4007 летальних, 104 030 пацієнтів одужали.