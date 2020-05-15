Країни G20 погодили підходи до торгівлі під час пандемії

Країни G20 погодили підходи до торгівлі під час пандемії

Укрінформ
Міністри торгівлі країн Великої двадцятки обговорили підходи до підтримання міжнародної економічної діяльності під час пандемії COVID-19.

Про це за підсумками віртуальної зустрічі заявили у Міністерстві закордонних справ Канади, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Для підтримки підприємців та працівників, й закладення основ інклюзивного та стійкого економічного відновлення, вигідного усім, міністри G20 погодилися на низку коротко- й довгострокових заходів, покликаних сприяти товарообороту й збереженню глобальних ланцюжків постачання. Йдеться про підвищення прозорості; поліпшення повітряної, морської та наземної сполученості; а також посилення міжнародної інвестиційної та багатосторонньої торговельної систем”, - йдеться у поширеному релізі.

Зазначається, що під час зустрічі міністр міжнародної торгівлі Канади Мері Енджі наголосила на важливості заходів з підтримки торгівлі, а не обмежень на експорт. “Міністри також обговорили специфічні виклики, що постають перед найуразливішими людьми, у тому числі малими підприємцями”, - зауважили у канадському МЗС.

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Окрім цього, Енджі “наголосила на потребі якомога швидшого втілення державами колективних дій, визначених спільним планом G20, заради вигоди підприємців, працівників й усіх людей”.

Станом на ранок п’ятниці на території Канади було виявлено майже 74 тис. випадків інфікування COVID-19. Недуга забрала 5499 життів.

Фото: flickr.com/palaciodoplanalto

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