Країни G20 погодили підходи до торгівлі під час пандемії

Міністри торгівлі країн Великої двадцятки обговорили підходи до підтримання міжнародної економічної діяльності під час пандемії COVID-19.

Про це за підсумками віртуальної зустрічі заявили у Міністерстві закордонних справ Канади, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Для підтримки підприємців та працівників, й закладення основ інклюзивного та стійкого економічного відновлення, вигідного усім, міністри G20 погодилися на низку коротко- й довгострокових заходів, покликаних сприяти товарообороту й збереженню глобальних ланцюжків постачання. Йдеться про підвищення прозорості; поліпшення повітряної, морської та наземної сполученості; а також посилення міжнародної інвестиційної та багатосторонньої торговельної систем”, - йдеться у поширеному релізі.

Зазначається, що під час зустрічі міністр міжнародної торгівлі Канади Мері Енджі наголосила на важливості заходів з підтримки торгівлі, а не обмежень на експорт. “Міністри також обговорили специфічні виклики, що постають перед найуразливішими людьми, у тому числі малими підприємцями”, - зауважили у канадському МЗС.

Окрім цього, Енджі “наголосила на потребі якомога швидшого втілення державами колективних дій, визначених спільним планом G20, заради вигоди підприємців, працівників й усіх людей”.

Станом на ранок п’ятниці на території Канади було виявлено майже 74 тис. випадків інфікування COVID-19. Недуга забрала 5499 життів.

Фото: flickr.com/palaciodoplanalto