Авіаудари по школах і лікарнях у Сирії: Штати нагадали Росії про резолюцію Радбезу ООН

Після бомбардування військами Асада за підтримки РФ шкіл і лікарень в Сирії США провели з Москвою телефонні переговори, вкотре нагадавши росіянам про виконання резолюції РБ ООН, яка передбачає припинення вогню та мирне врегулювання.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Держдепартаменту США, поширеному 15 травня за результатами перемовин.

"Спецпредставник США з питань взаємодії щодо Сирії та спецпосланник у Глобальній коаліції протидії ІДІЛ посол Джеймс Джефрі 14 травня провів телефонні переговори з заступником міністра закордонних справ РФ Сергієм Вершиніним про ситуацію в Сирії та про важливість виконання Резолюції РБ ООН 2254 для досягнення політичного врегулювання сирійського конфлікту",- зауважили в американському Держдепі.

Переговори дипломатів США та РФ відбулися після повідомлень організації Amnesty International про цілеспрямовані удари сирійських урядових сил та їхніх російських союзників по школах та лікарнях в районі Ідліба та західного Алеппо 11 травня. Загалом, у період з травня 2019 року по лютий 2020 року спостерігачі організації нарахували щонайменше 18 таких нападів на північному заході Сирії. П'ять лікарень після цих нападів зачинилися, у двох випадках сирійські урядові сили використали заборонені у світі бочкові бомби.

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Як повідомляв Укрінформ, 18 грудня 2015 року Рада Безпеки ООН прийняла Резолюцію 2254 щодо мирного врегулювання в Сирії. Росія як постійний член Радбезу також проголосувала за її затвердження.

Резолюція, зокрема, вимагає від усіх сторін негайного припинення будь-яких атак проти цивільних цілей, закликає всі держави-члени підтримувати зусилля щодо досягнення припинення вогню. Крім того, документ передбачає проведення вільних виборів під наглядом ООН для забезпечення мирного переходу влади в Сирії.

Фото: АА