Найбільша опозиційна партія Польщі визначилися з кандидатом у президенти

Мер Варшави Рафал Тшасковський став новим кандидатом у президенти Польщі від найбільшої опозиційної політсили - “Громадянська коаліція” (KO).

Таке рішення ухвалене на засіданні керівництва ліберальної KO у п’ятницю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Засідання керівництва партії проходило 15 травня. Політики вирішували, кого обрати новим кандидатом у президенти замість Малгожати Кідави Блонської, яка оголосила про свою відмову від подальшої боротьби за президентську посаду.

КО мала двох претендентів на цю посаду: мера Варшави Рафала Тшасковського і євродепутата, ексглаву МЗС Польщі Радослава Сікорського. В результаті багатогодинних дискусій перевагу віддано 48-річному очільнику польської столиці.

Тшасковський має доволі значний політичний досвід. Раніше він був депутатом Європарламенту, заступником міністра закордонних справ, а також міністром адміністрації та цифрових технологій.

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Президентські вибори в Польщі можуть відбутися наприкінці червня або у липні. Новий термін президентських виборів в РП буде оголошено упродовж найближчого часу.

Згідно з соцопитуваннями, найбільші шанси на загальну перемогу у виборах має діючий президент Анджей Дуда.