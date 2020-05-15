Найбільша опозиційна партія Польщі визначилися з кандидатом у президенти
Таке рішення ухвалене на засіданні керівництва ліберальної KO у п’ятницю, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Засідання керівництва партії проходило 15 травня. Політики вирішували, кого обрати новим кандидатом у президенти замість Малгожати Кідави Блонської, яка оголосила про свою відмову від подальшої боротьби за президентську посаду.
КО мала двох претендентів на цю посаду: мера Варшави Рафала Тшасковського і євродепутата, ексглаву МЗС Польщі Радослава Сікорського. В результаті багатогодинних дискусій перевагу віддано 48-річному очільнику польської столиці.
Тшасковський має доволі значний політичний досвід. Раніше він був депутатом Європарламенту, заступником міністра закордонних справ, а також міністром адміністрації та цифрових технологій.
Президентські вибори в Польщі можуть відбутися наприкінці червня або у липні. Новий термін президентських виборів в РП буде оголошено упродовж найближчого часу.
Згідно з соцопитуваннями, найбільші шанси на загальну перемогу у виборах має діючий президент Анджей Дуда.