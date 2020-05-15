У Нідерландах вже понад 43,5 тисячі заражених коронавірусом
Про це повідомляє Національний інститут охорони здоров’я Нідерландів (RIVM).
"За останню добу 53 пацієнти померли, виявлено 200 нових хворих. Загалом (у країні - ред.) 43 681 хворих і 5 643 летальних випадків", - повідомили в інституті.
Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах з 11 травня пом’якшили карантинні обмеження, зокрема, дозволили роботу масажистам. Також було дозволено займатися безконтактними видами спорту на відкритому повітрі - грати у теніс чи гольф.
Планується, що з 1 червня буде поновлено роботу громадського транспорту, запрацюють також театри, музеї, кінотеатри та ресторани, але за умови дотримання відвідувачами безпечної дистанції.
Загалом у світі станом на 15 травня COVID-19 діагностували у 4 526 905 осіб, з них – 303 405 людей померли, 1 704 268 одужали.
Фото: АА