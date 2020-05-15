У Нідерландах вже понад 43,5 тисячі заражених коронавірусом

У Нідерландах, станом на середину дня 15 травня 2020, кількість хворих зросла до 43 681.

Про це повідомляє Національний інститут охорони здоров’я Нідерландів (RIVM).

"За останню добу 53 пацієнти померли, виявлено 200 нових хворих. Загалом (у країні - ред.) 43 681 хворих і 5 643 летальних випадків", - повідомили в інституті.

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах з 11 травня пом’якшили карантинні обмеження, зокрема, дозволили роботу масажистам. Також було дозволено займатися безконтактними видами спорту на відкритому повітрі - грати у теніс чи гольф.

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Планується, що з 1 червня буде поновлено роботу громадського транспорту, запрацюють також театри, музеї, кінотеатри та ресторани, але за умови дотримання відвідувачами безпечної дистанції.

Загалом у світі станом на 15 травня COVID-19 діагностували у 4 526 905 осіб, з них – 303 405 людей померли, 1 704 268 одужали.

Фото: АА