У країнах Балтії - вже 4259 інфікованих коронавірусом

Кількість зафіксованих випадків коронавірусу в балтійських країнах зросла до 4259 осіб. Найбільша в регіоні кількість інфікованих - в Естонії.

Про це повідомляє Департамент здоров'я країни.

Станом на середу COVID-19 в Естонії зафіксовано у 1766 осіб. За останню добу було 8 нових випадків зараження. Стаціонарного лікування потребують 42 пацієнти, з них 5 перебувають на контрольованому диханні. З лікарень додому відправлені 287 пацієнтів. 923 людини, раніше інфіковані коронавірусом, визнані здоровими.

За інформацією Міністерства охорони здоров'я Литви, за четвер встановлено 12 нових випадків COVID-19, загалом виявлено 1523 інфікованих. Одужали 965 осіб.

У Латвії, за даними Центру профілактики та контролю захворювань (SPKC), за минулий день було виявлено вісім нових випадків коронавірусу, загальна кількість інфікованих - 970. Кількість госпіталізованих пацієнтів - 25, з них 3 - з важким перебігом захворювання. Виписано з лікарень 123 пацієнтів. Загалом одужали - 662 особи.

Як повідомляв Укрінформ, відсьогодні Латвія, Литва й Естонія відкрили внутрішні кордони для своїх громадян та осіб, які мають право на перебування в них, скасувавши обмеження на пересування транспорту.

Фото: Олев Кенк/ERR