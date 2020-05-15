В Іспанії за добу виявили 549 інфікованих коронавірусом - найбільше з початку тижня

Кількість нових випадків захворювання на коронавірус за останню добу в Іспанії становить 549, що є найвищим показником за тиждень.

Про це повідомляє EL Pais із посиланням на дані МОЗ країни.

«Кількість нових випадків коронавірусу, підтверджених тестами, становить у п’ятницю 549. Найвищий (щоденний – ред.) показник за тиждень», - йдеться у повідомленні.

За даним міністерства, в Іспанії за минулу добу померли 138 осіб від COVID-19. Загальна кількість загиблих наразі сягає 27 459.

Водночас вперше з 19 березня у п’ятьох із 17 іспанських регіонів не було виявлено жодного летального випадку за минулі 24 години. Йдеться про Балеарські острови, Канарські острови, Галісію, країну Басків та Ла-Ріоху.

Згідно з даними МОЗ, загалом у країні нині вже зареєстровано 230 183 випадків захворювання на коронавірус із початку спалаху хвороби. З них 144 783 вже одужали й були виписані з лікарні.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 15 травня COVID-19 діагностували у 4 526 905 осіб, з них – 303 405 особи померли, 1 704 268 осіб одужали.

Фото: АА