У Росії кількість інфікованих коронавірусом перевищила 262 тисячі

За минулу добу в Росії зафіксували 10 589 нових випадків інфікування коронавірусом. Загальна кількість заражених у країні - 262 463 особи.

Це випливає з даних на сайті стопкоронавирус.рф.

Згідно з ним, у Москві за минулу добу виявлено 4748 інфікованих (загальна кількість - 135 464, тобто понад половина загальноросійських), в Підмосков'ї - 945, у Санкт-Петербурзі - 541.

Одужали від коронавірусу станом на 15 травня 58 072 людини (+4 684 за добу).

Померли за минулу добу 113 осіб. Загалом за офіційними даними з моменту початку епідемії в Росії померли 2 414 осіб, у яких було виявлено коронавірус.

При цьому ЗМІ повідомляють, що російська влада маніпулює статистикою, занижуючи кількість померлих від COVID-19.

Станом на 15 травня в світі зафіксовано 4 543 059 випадків коронавірусу, зокрема 303 707 осіб померли та 1 712 887 - одужали.