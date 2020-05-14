Кількість випадків коронавірусу в країнах Балтії перевищила 4,2 тисячі

У балтійських країнах кількість зареєстрованих випадків коронавірусу зросла до 4231 особи. При цьому, найбільша в регіоні кількість інфікованих - в Естонії.

Про це повідомляє Департамент здоров'я країни.

Згідно з його даними, станом на середу COVID-19 зафіксовано у 1758 осіб. За останню добу було 7 нових випадків зараження. Стаціонарного лікування потребують 44 пацієнти, 5 з яких перебувають на контрольованому диханні. З лікарень додому відправлені 284 пацієнти. 909 осіб, раніше інфікованих коронавірусом, визнані здоровими.

У Литві, за інформацією МОЗ, за середу встановлені 6 нових випадків COVID-19, загалом виявлено 1511 інфікованих. Одужали 934 особи.

За даними Центру профілактики і контролю захворювань Латвії (SPKC), за вівторок було виявлено 11 нових випадків коронавірусу, загальна кількість інфікованих - 962. Кількість госпіталізованих пацієнтів - 27, з них 2 - з важким перебігом захворювання. Виписано з лікарень 118 пацієнтів. Загалом одужали - 627 осіб.

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Як повідомлялося, влада Латвії, Литви й Естонії домовилися з завтрашнього дня, 15 травня, відкрити внутрішні кордони.