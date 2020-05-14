Парламент Хорватії розпустять 18 травня

Голова уряду Хорватії Андрей Пленкович сьогодні заявив, що у понеділок, 18 травня, парламент країни буде розпущено.

Про це повідомляє Croatia Week.

"Після засідання уряду та засідання парламентської більшості я можу повідомити хорватській громадськості, що всі складові частини парламентської більшості вирішили запропонувати парламенту саморозпуститися у понеділок, 18 травня", - заявив голова уряду Хорватії.

Тепер президент країни Зоран Міланович повинен офіційно призначити нові вибори парламенту. Очікується, що парламентські вибори будуть призначені на 21 чи 28 червня або на 5 чи 12 липня.

Голова уряду заявив, що надав президенту всю інформацію, й тепер Міланович має прийняти рішення відповідно до закону.

За конституцією Хорватії президент оголошує парламентські вибори після розпуску парламенту. Відповідно до закону про вибори депутатів національного парламенту, вибори мають відбутися не раніше ніж за 30 днів після розпуску парламенту, але не пізніше 60-ти днів з дня припинення роботи законодавчого органу.

Фото: Jorge Lascar/CC license