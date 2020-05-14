В Італії знову зросла смертність від коронавірусу - 262 людини за добу

В Італії знову зросла добова смертність унаслідок пандемії коронавірусу - за останню добу померло 262 людини, хоча до цього кілька днів летальних випадків реєструвалося не більше 200.

Про це повідомляє La Repubblica.

"Добова кількість жертв коронавірусу в Італії знову зростає після кількох днів, коли ця цифра залишалася менше 200-от", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, протягом останніх двадцяти чотирьох годин померло 262 людини (днем раніше було 195), а в цілому кількість летальних випадків в Італії наразі становить 31 368.

Одужало вже 115 288 людей, загальна ж кількість підтверджених випадків коронавірусу в країні сягнула 223 096-ти. При цьому за добу виявлено 992 нові випадки.

За даними Worldometer, у світі виявлено 4 485 698 випадків зараження коронавірусом, з них 300 639 летальних, одужало 1 687 565 людей.

фото: ANSA