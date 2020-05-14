Коронавірус у Британії: понад 3000 нових випадків, за добу померли 428
Укрінформ
У Великій Британії протягом останньої доби зафіксували 3 446 нових випадків зараження коронавірусом, померли протягом доби 428 людей.
Про це повідомляє у Twitter британський Департамент охорони здоров'я та соціального забезпечення.
Загальна кількість летальних випадків унаслідок коронавірусу станом на ранок 14 травня зросла до 33 614.
Загальне число підтверджених випадків коронавірусу від початку епідемії наразі становить 233 151.
Загалом у Британії провели тестування на COVID-19 1 593 902 людини.