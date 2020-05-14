Коронавірус у Британії: понад 3000 нових випадків, за добу померли 428

Коронавірус у Британії: понад 3000 нових випадків, за добу померли 428

Укрінформ
У Великій Британії протягом останньої доби зафіксували 3 446 нових випадків зараження коронавірусом, померли протягом доби 428 людей.

Про це повідомляє у Twitter британський Департамент охорони здоров'я та соціального забезпечення.

Загальна кількість летальних випадків унаслідок коронавірусу станом на ранок 14 травня зросла до 33 614.

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Загальне число підтверджених випадків коронавірусу від початку епідемії наразі становить 233 151.

Загалом у Британії провели тестування на COVID-19 1 593 902 людини.

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