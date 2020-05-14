У Білорусі зафіксували вже понад 26,7 тисячі хворих на COVID-19

У Білорусі зареєстровано 26 772 випадки захворювання на коронавірус (COVID-19).

Про це повідомляє TUT.by з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

"У Білорусі на 14 травня зареєстровано 26 772 особи з позитивним тестом на COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що приріст за добу становить 947 випадків.

За даними Міністерства охорони здоров'я, загалом в країні одужали і виписані 8 168 пацієнтв, а померли - 151.

Загалом у Білорусі проведено 308 156 тестів.

Повідомляється, що в одному з останніх прогнозів, який був озвучений для загалу, пік захворюваності коронавірусом у країні припадав на двадцяті числа травня, після цього епідемія піде на спад.

Як повідомляв Укрінформ, за даними сайту Worldometer, станом на 13 годин 14 травня в світі коронавірусну хворобу COVID-19 діагностували у 4 444 855 осіб, з них 298 416 померли, 1 668 901 особа одужала.