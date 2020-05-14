Японія достроково скасувала надзвичайний стан

Уряд Японії ухвалив рішення достроково скасувати надзвичайний стан у 39 із 47 префектур після стабілізації ситуації, що виникла в результаті спалаху коронавірусу в країні.

Про це заявив у четвер прем’єр-міністр країни Сіндзо Абе, передає Kyodo News.

«Скасування надзвичайного стану у багатьох регіонах сьогодні показує справжній початок наших спроб для нормалізації життя у країні в період ери коронавірусу», - повідомив він.

За словами Абе, надзвичайний стан скасовується у 39 із 47 префектур.

Водночас, у Токіо, Хоккайдо, Чибі, Канагаві, Сайтамі, Кіото, Осаці й Хіого надзвичайний стан залишиться чинним, адже ситуація з боротьбою з коронавірусом у зазначених регіонах не дійшла ще до стабільного рівня.

Зазначається, що влада Японії ввела надзвичайний стан у країні 16 квітня. Його термін спливав наприкінці цього місяця.

В Японії вже зареєстровано 16 049 випадків захворювання на коронавірус. З них 8 920 людей вилікувались, а померли – 678.

Як повідомляв Укрінформ, станом на середину дня 14 травня у світі коронавірус COVID-19 діагностували у 4 454 038 осіб, з них – 298 774 людини померли, 1 676 131 особа одужала.

Фото: АА