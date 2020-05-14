На COVID-19 перехворів іще один російський міністр - уже четвертий

Президент РФ Володимир Путін заявив, що міністр науки і вищої освіти Валерій Фальков перехворів коронавірусною інфекцією.

Про це він сказав на нараді, присвяченій генетичним технологіям, повідомляє Інтерфакс.

"Валерій Миколайович переніс коронавірус, перехворів... Я уважно стежив за тим, що відбувається, як і за іншими членами кабінету міністрів. Там все начебто теж у них відновлюється, і вони вже практично приступають до роботи", - сказав Путін.

Сам Фальков у відповідь запевнив, що вже одужав і "включився в роботу активно".

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Фальков став вже четвертим членом російського уряду, у якого підтвердилося коронавірусне захворювання. Раніше було відомо, що COVID-19 діагностували у прем'єр-міністра Михайла Мішустіна, глави Мінбуду Володимира Якушева і міністра культури Ольги Любімової. Інфекцію також виявили у речника президента РФ Дмитра Пєскова і деяких депутатів Держдуми.

Раніше глава Мінкультури РФ Любімова заявила, що повертається на роботу. Прем'єр-міністр Мішустін, як очікується, повернеться на роботу найближчим часом - він вже проводив низку нарад з урядом по відеозв'язку.

Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу в Російській Федерації зафіксовано 9 942 нові випадки зараження коронавірусом. Загальна кількість інфікованих в країні сягнула 251 874-ох.