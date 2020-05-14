Електронні черги до перукарень та вечеря в скляній «теплиці»

Як відбувається пом’якшення карантинних обмежень у Нідерландах

У Нідерландах 11 травня з нетерпінням чекали чи не всі жінки країни. Адже саме цього дня свої двері відчинили салони краси. Батьки зітхнули з полегшенням, адже також запрацювали дитсадки та початкові школи.

Постригти чи пофарбувати волосся, зробити манікюр чи масаж можна лише за попереднім записом. Люди контактних професій мають бути певні, що клієнт добре почувається і не має симптомів коронавірусу. У Нідерландах також уже відчинено магазини одягу, взуття та аксесуарів, запрацювали торговельні центри. У Гаазі на вулицях повно людей. Часом можна побачити черги біля крамниць. У ресторанах та кафе їжу готують на виніс. А з 1 червня вони мають відкритися для гостей.

КОРОНАШОПІНГ

Відкриття магазинів у Гаазі нагадує так звану «чорну п’ятницю», коли в очікуванні шаленого розпродажу люди беруть вихідний і готові простояти цілий день у черзі, щоб потрапити в улюблений магазин. А щоб залучити якомога більше відвідувачів, багато магазинів пропонують першим покупцям великі знижки чи подарунки. Та після кількох місяців карантину, схоже, деякі люди вже самі готові заплатити за те, щоб просто відвідати крамницю й щось придбати.

Обов’язкова умова коронашопінгу – всередину маленьких магазинів може зайти лише двоє людей, у великі – до 10 покупців. Також усі мають дотримуватися дистанції всередині й на вулиці. На вході до магазинів та торгових центрів усі клієнти повинні дезінфікувати руки. У примірочній працюють кабінки через одну. Продавці в масках та рукавичках постійно нагадують про дистанцію та закликають чхати в лікоть. Більшість магазинів відчинено з 12:00 до 17:00. Розраховуватися просять банківською карткою, щоб уникнути контакту й не брати до рук готівку.

АТАКА НА ПЕРУКАРНІ ТА САЛОНИ КРАСИ

Однак справжній ажіотаж викликало відкриття з 11 травня перукарень, салонів краси, манікюрних та масажних кабінетів. Між клієнтами дистанція – обов’язкова умова. Тож якщо, наприклад, у «докоронні» часи одночасно можна було стригти трьох клієнтів, які сиділи в кріслах поруч, то зараз лише двох, а крісло між ними – опечатане.

«Телефон просто червоний щодня. Не лише жінки хочуть бути гарними. Чоловіки також доглядають за собою, і для них важливо мати охайний вигляд для своїх коханих», – каже, не відриваючись від роботи, перукарка одного із салонів у районі Схевенінген у Гаазі.

Охочі підстригтися та пофарбувати волосся не шикуються в черги під перукарнями. Ажіотаж відбувається в режимі онлайн на вебсайтах та соціальних сторінках салонів і, звісно, по телефону, адже без попереднього запису на прийом не потрапити. Мені пощастило, знайома українка тримає перукарню і втулила мене у свій щільний графік.

Відчуття – наче злітала на Марс. Ледь упізнала себе в дзеркалі. Тепер можна й до ресторану в Амстердамі, подумала я.

Варто зазначити, що більшість майстрів майже удвічі підняли ціни. Мовляв, подорожчала фарба, різні розчини, а водночас довелося витрачатися на додаткові дезінфікуючі засоби.

Люди, яким пощастило в перший тиждень потрапити до перукарні, кажуть, що ціни дуже різні. Хтось заплатив за фарбування, стрижку та укладку 170 євро, хтось 50, а декому вдалося підстригтися за 10 євро.

«Чимало перукарень підняли ціни. Ми не проводили досліджень, але це те, що я бачу та чую від колег. Наприклад, вони беруть зверху за додаткові витрати на дезінфікуючі засоби, переобладнання приміщення», – зазначають у асоціації перукарень ANKO.

Деякі перукарні почали відкриватися просто в ніч на 11 травня. Одна з таких – у місті Маастрихт. Першого клієнта там стригли вже в 00:00.

Носити маски перукарям не обов’язково, але до клієнтів вони мають бути пильні, з ознаками недуги не приймати.

Водночас більшість масажистів працюють у масках. Власниця салону, де надають послуги тайського масажу, каже, що в неї всі працюють із засобами захисту, адже під час процедури, наприклад масажу обличчя чи шиї, зберігати дистанцію неможливо.

«Я працюю в масці й мої колеги теж. Для клієнтів маємо дезінфікуючий засіб для рук. Дуже рада, що можна знову працювати», – каже Вілай, власниця масажного салону.

У таких салонах також підскочили ціни на 20-30 євро. Вілай зазначає, що, окрім дезінфікуючих засобів, довелося придбати захисні маски та трохи переобладнати масажні кімнати.

ВЕЧЕРЯ В ТЕПЛИЦІ

В одному з популярних ресторанів Амстердама можна безкоштовно повечеряти у… теплиці. Заклад називається Mediamatic і розташований у самому центрі столиці. Блукаючи вздовж каналів та мостами вже з трохи розтріпаною новою зачіскою, нарешті потрапляю в ресторан. На вході зустрічає його власник з фотоапаратом і запрошує всередину. На подвір’ї горить багаття для затишку. Офіціанти в масках сервірують столики в теплицях. Власник ресторану Віллем Вельтховен, дотримуючись дистанції, частує вином і запрошує гостей у теплиці. Уздовж каналу розташовано п’ять скляних маленьких будиночків. Усередині – столики та стільці. У теплиці може перебувати двоє, у деяких – по троє людей.

«Коли стався спалах коронавірусу, то ми закрили все: наш артцентр, ресторан, уся наша гостинність була неможлива. Спочатку просто прибирали, мили, працювали над закриттям цього закладу. А тоді почали думати, що можна зробити, як підлаштуватися до нових умов. Ми розуміли, що не зможемо більше існувати, як раніше, і маємо знайти новий шлях. Спробували використовувати ці теплиці не лише для рослин… І гадаю, вийшло добре», – каже власник ресторану.

Справа в тім, що кафе, бари та ресторани зможуть знову відкритися з 1 червня, але всередині має бути максимум тридцять відвідувачів. Також вони повинні дотримуватися дистанції в 1,5 метра.

А вже з 1 липня у барах, кафе та ресторанах перебувати зможе 100 чоловік за умови попереднього бронювання.

Віллем пояснює, його гості – це насправді працівники ресторану та їхня рідня. Усі вони здорові й щодня контактують одне з одним. Каже, це вже третя вечеря в теплицях у тестовому режимі. Тому й безкоштовна.

«Ми називаємо це serres séparées, у перекладі з французької – «окремі теплиці». Це щось на кшталт chambre séparée – окрема кімната, для інтимного спілкування в ресторані. Зараз у нас п’ять таких теплиць, але думаю, що ще збудуємо, тож їх стане дев’ять. Імовірно, також подаватимемо сніданки та обіди. Уже заброньовано 240 столиків для близько 500 відвідувачів. Але ми зупинили продаж, бо не знаємо, який і коли отримаємо дозвіл», – пояснює він.

«Раніше це були експериментальні «зелені теплиці» для артпроєктів, – каже власник. – Перший був реалізований 2017 року. Мисткиня з Німеччини Діана Шерер працювала над проєктом Spectrum crops. Вона вирощувала рослини під різноманітними кольоровими фільтрами й вивчала, як світло може впливати на форму рослини. У 2018 році у нас працювала мисткиня з Тайваню. Експериментувала з рослинними вірусами, спостерігала, як вони впливають на рослини».

Нині в теплицях – романтична атмосфера. Біла скатертина, свічка, вино та наїдки...

«У нас вегетаріанський ресторан, тож ми не використовуємо продуктів тваринного походження. Намагаємося бути креативними. Теплиці призначено для людей, які живуть разом, переважно для пар. Офіціанти працюють у захисті. Використовують довгі дощечки для подачі їжі, щоб не наближатися надто близько», – розповідає власник закладу. Пан Віллем трохи розмовляє французькою (вивчав у школі), а ще фотографує. Каже, його заклад – не просто ресторан.

«Я 40 років працював фотографом. Власне, це одна з моїх перших професій, навчався цього в школі мистецтв. Тож, звісно, користуюся цим. Фіксуємо на камеру все, що робимо, наші ідеї. Ми – артцентр, а я – дизайнер, і ми завжди шукаємо нові форми, нові рішення», – каже митець-ресторатор, фотографуючи свій заклад.

Тим часом у одній з теплиць під номером 2 гості насолоджуються шампанським і чекають на свої страви. Вони відзначають креативність та унікальність ідеї.

На прощання ресторатор бажає українцям не боятися експериментувати, втілювати в життя навіть найнеймовірніші, на перший погляд, плани та бути відкритими до нового.

Ірина Драбок, Гаага

Фото та відео автора