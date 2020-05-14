У Франції - понад 140 тисяч заражених коронавірусом

У Франції коронавірусом інфіковано більше 140 тис. осіб. За добу від COVID-19 померло 105 людей.

Про це інформує Національне агентство громадського здоров'я, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Станом на 13 травня у Франції підтверджено 140 734 випадків інфікування коронавірусом; 27 074 людей померли; 2 428 пацієнтів залишаються в реанімації; 58 673 особи виписано з лікарень після одужання.

Повідомляється, що за попередню добу було зафіксовано 105 летальних випадків від COVID-19; виявлено 507 інфікованих на коронавірус; госпіталізовано 560 пацієнтів; 560 людей одужали та 69 осіб залишили відділення інтенсивної терапії.

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Ці показники засвідчують уповільнення темпів пандемії у Франції.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 14 травня коронавірус COVID-19 діагностували у 4 429 744 осіб, з них – 298 174 людини померли, 1 659 791 особа одужала.

Фото: СТК.