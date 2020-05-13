Швеція зафіксувала найбільшу за три тижні кількість смертей від COVID-19

У Швеції зафіксовано рекордну кількість летальних випадків протягом доби -147, це найбільша кількість протягом трьох тижнів.

Про це інформує Daily Mail.

"У Швеції зафіксували найбільшу кількість смертей внаслідок пандемії коронавірусної хвороби протягом трьох тижнів, протягом доби зареєстрували 147 летальних випадків", - йдеться у повідомленні.

Смертність від коронавірусної хвороби у Швеції коливалась протягом останнього тижня, різко знизившись перед значним сплеском нових смертей сьогодні. 10 травня в країні було зареєстровано лише 5 нових летальних випадків та 348 нових випадків захворювання, невдовзі показники смертності та захворюваності знову почали зростати.

Уряд країни планує додатково найняти співробітників для центрів догляду за літніми людьми, які найбільше страждають від впливу вірусу.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 13 травня у світі зафіксовано 4 356 628 випадків коронавірусу, зокрема 293 111 осіб померли та 1 610 725 одужали.