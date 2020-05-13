У Британії вже понад 33 тисячі померлих від COVID-19

У Великій Британії померли протягом останньої доби 494 людини, які мали позитивний результат тесту на COVID-19, загалом кількість жертв пандемії в країні зросла до 33 186.

Про це повідомляє у Twitter Департамент охорони здоров'я та соціального забезпечення Британії.

"Станом на 17:00 12 травня з тих, у кого підтвердили коронавірусну хворобу, 33 186 осіб померли", - йдеться у дописі.

На сьогодні у Британії протестовано на коронавірусну хворобу 1 522 258 осіб, з яких у 229 705 підтвердився діагноз COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 13 травня у світі зафіксовано 4 356 628 випадків коронавірусу, зокрема 293 111 осіб померли та 1 610 725 одужали.

Фото: AA