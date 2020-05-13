Коронавірус у Бельгії: 54 тисячі інфікованих, але є тенденція до зменшення

У Бельгії спостерігається тенденція до зменшення захворюваності на COVID-19, хоча загальна інфікованих з початку епідемії вже сягнула 53 981 осіб.

Про це у середу з посиланням на Національний кризовий центр країни повідомляє бельгійське видання VRT.

"Незважаючи на інтенсивне тестування, кількість нових випадків захворювання на COVID-19 протягом доби не перевищило 202. Такий показник підтверджує позитивну тенденцію. Разом з тим кількість підтверджених випадків захворювання у Бельгії дісталася відмітки у 53 981 осіб", - йдеться у публікації.

За останні 24 години були госпіталізовані лише 70 людей з коронавірусом, 205 пацієнтів були виписані з бельгійських лікарень після одужання. Загальна кількість людей з цим діагнозом у лікарнях знизилася до 2 014, з них 420 знаходяться у відділеннях інтенсивної терапії.

Водночас ще 82 людини в Бельгії померли від наслідків коронавірусу протягом доби, що довело загальну кількість загиблих від хвороби до 8 843 осіб.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 13 травня на коронавірус COVID-19 захворіли 4 342 453 осіб, з них – 292 893 людини померли, 1 602 443 – одужали.