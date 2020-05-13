У Нідерландах зафіксували понад 43 тисячі випадків COVID-19
Про це повідомляє Національний інститут охорони здоров’я Нідерландів (RIVM).
“За останню добу 52 особи померли, виявлено 227 нових хворих. Загалом (у країні - ред.) 43 211 хворих і 5 562 померли”, - поінформували в RIVM.
Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах з 11 травня пом’якшили карантинні обмеження, зокрема, йдеться про контактні професії.
Наприклад, масажисти, зобов'язані працювати за попередньою домовленістю, щоб бути певними, що клієнт добре почувається і не має симптомів коронавірусу.
Крім того, дозволяється займатися безконтактними видами спорту на відкритому повітрі - грати у теніс чи гольф. У ресторанах та кафе готують страви, які потім віддають замовнику з собою.
Планується, що з 1 червня громадський транспорт поновить свою роботу і працюватиме регулярно, за звичним розкладом. При цьому пасажири зобов'язані носити маски і дотримуватися дистанції.
Запрацюють також театри, музеї, кінотеатри та ресторани, але має бути максимум тридцять відвідувачів, які дотримуватимуться дистанції 1,5 метра. На терасах можуть відпочивати максимум десятеро людей.