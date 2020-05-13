У Нідерландах зафіксували понад 43 тисячі випадків COVID-19

У Нідерландах станом на середину дня 13 травня кількість хворих зросла до 43 211.

Про це повідомляє Національний інститут охорони здоров’я Нідерландів (RIVM).

“За останню добу 52 особи померли, виявлено 227 нових хворих. Загалом (у країні - ред.) 43 211 хворих і 5 562 померли”, - поінформували в RIVM.

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах з 11 травня пом’якшили карантинні обмеження, зокрема, йдеться про контактні професії.

Наприклад, масажисти, зобов'язані працювати за попередньою домовленістю, щоб бути певними, що клієнт добре почувається і не має симптомів коронавірусу.

Крім того, дозволяється займатися безконтактними видами спорту на відкритому повітрі - грати у теніс чи гольф. У ресторанах та кафе готують страви, які потім віддають замовнику з собою.

Планується, що з 1 червня громадський транспорт поновить свою роботу і працюватиме регулярно, за звичним розкладом. При цьому пасажири зобов'язані носити маски і дотримуватися дистанції.

Запрацюють також театри, музеї, кінотеатри та ресторани, але має бути максимум тридцять відвідувачів, які дотримуватимуться дистанції 1,5 метра. На терасах можуть відпочивати максимум десятеро людей.