У Білорусі - понад 25,8 тисячі заражених коронавірусом

У Білорусі зареєстрували 25 825 випадків захворювання на коронавірус (COVID-19).

Про це повідомляє TUT.by із посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

«У Білорусі на 13 травня зареєстровано 25 825 осіб з позитивним тестом на COVID-19», - йдеться у повідомленні.

Приріст за добу - 952 випадки.

Повідомляється, що вже понад тиждень щодня кількість інфікованих зростає більше ніж на 900 осіб.

У більшості пацієнтів у Білорусі інфекція проходить в легкій формі, але у 15-20% є ускладнення у вигляді пневмонії.

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За даними Міністерства охорони здоров'я, загалом у країні одужали і виписані 7 711 пацієнтів, а померли - 146.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 13 травня у світі зафіксовано 4 356 628 випадків коронавірусу, зокрема 293 111 осіб померли та 1 610 725 одужали.

Фото: TUT.by