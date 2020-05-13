У Білорусі - понад 25,8 тисячі заражених коронавірусом
Укрінформ
У Білорусі зареєстрували 25 825 випадків захворювання на коронавірус (COVID-19).
Про це повідомляє TUT.by із посиланням на Міністерство охорони здоров'я.
«У Білорусі на 13 травня зареєстровано 25 825 осіб з позитивним тестом на COVID-19», - йдеться у повідомленні.
Приріст за добу - 952 випадки.
Повідомляється, що вже понад тиждень щодня кількість інфікованих зростає більше ніж на 900 осіб.
У більшості пацієнтів у Білорусі інфекція проходить в легкій формі, але у 15-20% є ускладнення у вигляді пневмонії.
За даними Міністерства охорони здоров'я, загалом у країні одужали і виписані 7 711 пацієнтів, а померли - 146.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 13 травня у світі зафіксовано 4 356 628 випадків коронавірусу, зокрема 293 111 осіб померли та 1 610 725 одужали.
Фото: TUT.by