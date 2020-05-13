В Естонії ухвалили Закон про надзвичайну ситуацію

У середу естонський парламент, Рійгікогу, прийняв Закон про надзвичайну ситуацію, що регулює, в тому числі, й життєдіяльність в умовах пандемії COVID-19.

Він важливий для протистояння коронавірусу після скасування надзвичайного стану. Про це повідомляє портал національного телерадіомовлення ERR.

«Ухвалення нового закону було пов'язане з терміновою необхідністю внести правову ясність і чітке розуміння в діяльність Департаменту здоров'я після скасування надзвичайного стану, щоб департамент міг упоратися з різними можливими ситуаціями», - йдеться в повідомленні.

За проголосували 47 депутатів, проти - 42. Уточнюється, що прийнятий закон допоможе ефективно перешкоджати поширенню інфекційних захворювань, надавши Департаменту здоров'я Естонії право оголошувати карантин, закривати установи і підприємства, забороняти громадські збори та організацію громадських заходів, а також встановлювати інші необхідні заходи.

Цей закон викликав тривалі суперечки. На думку опозиції, під час другого читання в результаті однієї з поправок законопроект не зміг чітко розмежувати повноваження Департаменту здоров'я та уряду. Провідна опозиційна Партія Реформ назвала текст "браком" і відмовилася підтримувати його в третьому читанні. Її підтримали інші депутати опозиції, а також один депутат із правлячої коаліції (Вікторія Ладинська-Кубітс із партії Вітчизна/Isamaa).

Раніше, наприкінці квітня, в Естонії було вирішено, що режим надзвичайного стану діятиме у країні до 17 травня включно.