Коронавірусом заразилися понад 17 тисяч поляків, 847 померли

Станом на 13 травня кількість заражених коронавірусом у Польщі зросла до 17 062-х, з яких 847 осіб померли, а 6410 людей вилікувалися.

Про це йдеться в повідомленні у Twitter міністерства охорони здоров’я Польщі.

“Кількість заражених коронавірусом – 17 062, померли – 847 осіб”, - йдеться в повідомленні.

Загалом, за останні пів доби у Польщі зафіксовано 180 нових випадків зараження COVID-19, з яких найбільше - у Сілезькому воєводстві на півдні РП (113). За цей час підтверджено 8 смертей.

У польських лікарнях перебуваю 2648 осіб, заражених коронавірусом, 96062 осіб – на домашньому карантині, 18009 – під епідеміологічним наглядом. Водночас інформується, що 6410 осіб вже вилікувалися.

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Глава МОЗ Польщі Лукаш Шумовський у середу заявив, що у випадку зростання захворюваності на COVID-19 уряд країни не виключає скасування пом’якшень, введених нещодавно у світлі стабілізації кількості заражень коронавірусом. За його словами, якби не значний рівень захворюваності серед шахтарів та їхніх сімей у Сілезькому воєводстві (південь РП), то загальний рівень приросту хворих на COVID-19 був би значно менший.

Як повідомлялося, з 4 травня у Польщі відновлено роботу торговельних центрів, готелів та хостелів, деяких закладів культури, а з 6 травня місцеві органи можуть відновлювати роботу дитсадків та ясел.

Також з 4 травня Польща скасувала примусовий 14-денний карантин для громадян країни, які навчаються і працюють у прикордонній зоні з сусідніми країнами ЄС – Німеччиною, Чехією, Словаччиною та Литвою.

Фото: АА