Кількість інфікованих коронавірусом у країнах Балтії перевищила 4,2 тисячі

Кількість зареєстрованих випадків коронавірусу зросла у країнах Балтії до 4207 осіб, найбільше інфікованих - в Естонії.

Про це повідомляє Департамент здоров'я країни.

За його даними, станом на середу COVID-19 виявлено у 1751 особи. За останню добу в країні зафіксовано 5 нових випадків зараження. Стаціонарного лікування потребують 47 пацієнтів, з них 5 перебувають на контрольованому диханні. З лікарень додому відправлені 282 особи, 291 історія хвороби коронавірусом закрита.

У Литві, згідно з інформацією МОЗ, за вівторок встановлено 14 нових випадків COVID-19, загалом виявлено 1505 інфікованих. Одужали 908 осіб.

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За даними Центру профілактики і контролю захворювань Латвії (SPKC), за вівторок було виявлено 1 новий випадок коронавірусу, загальна кількість інфікованих - 951. Кількість госпіталізованих пацієнтів - 31, з них 2 - з тяжким перебігом захворювання. Протягом минулої доби помер один літній пацієнт, загальна кількість жертв епідемії в країні - 19. Виписано з лікарень 111 пацієнтів. Загалом одужали - 627 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, влада Латвії, Литви й Естонії домовилися з 15 травня відкрити внутрішні кордони.

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