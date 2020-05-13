Німеччина поступово відкриває кордони в рамках ЄС у зв'язку з покращенням епідеміологічної ситуації в Європі.

План дій представив журналістам 13 травня міністр внутрішніх справ ФРН Горст Зеегофер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Контроль на кордонах з Францією, Швейцарією та Австрією буде продовжений до 15 червня", - сказав міністр.

Водночас, додав він, будуть відкриті переходи на відповідних кордонах. Перевірки проводитимуться вибірково.

Перетин кордону наразі дозволений лише тим, хто має поважну причину – бізнес, повернення додому, возз’єднання сімей, перевезення вантажів тощо.

Контроль на кордоні з Люксембургом буде скасований 15 травня. На німецько-датському кордоні – ближчими днями, переговори завершуються.

Контроль на кордонах з Данією, Люксембургом, Францією, Австрією та Швейцарією був введений 16 березня, щоб не допустити завезення вірусу в Німеччину.

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Що стосується таких країн, як Нідерланди, Бельгія, Польща та Чехії, то ФРН не закривала свої кордони, втім їх тримають закритими Польща та Чехія. "Ми говоримо з цими країнами", - заявив Зеехофер.

Обмеження на подорожі до третіх країн, не членів ЄС, триватимуть щонайменше до 15 червня.

Зеегофер також уточнив: якщо епідеміологічна ситуація погіршуватиметься, рішення будуть переглянуті.