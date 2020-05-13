Помпео прибув із візитом до Ізраїлю

Державний секретар Майк Помпео прибув із коротким офіційним візитом до Ізраїлю.

Про це він повідомив у Twitter.

«Радий знаходитися в Ізраїлі і співпрацювати з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньягу та з Бені Ганцем на тлі двох критичних загроз: коронавірусу та Ірану. Ізраїль і Сполучені Штати вирішуватимуть ці проблеми пліч-о-пліч», - зауважив Помпео.

Це перший за два місяці закордонний візит Помпео після запровадження карантинних обмежень.

Як пише The Guardian, попередньо з урядом Ізраїлю було погоджено, що Помпео і члени його делегації не повинні будуть проходити 14-денний режим самоізоляції, чого вимагають рекомендації органів охорони здоров’я країни для усіх іноземців, що прибули в країну.

Зазначається, що Помпео вийшов з літака у масці, на якій зображено прапор США.

Після прибуття держсекретар США вирушить до Єрусалима на переговори з представниками уряду Ізраїлю.

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Помпео перебуватиме в країні 24 години, після чого повернеться до США.

За даними The Jerusalem Post, через візит Помпео була перенесена церемонія приведення до присяги нового коаліційного уряду Ізраїлю. Вона відбудеться у четвер, 14 травня.

Фото: Secretary Pompeo, Twitter