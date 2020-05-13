Помпео прибув із візитом до Ізраїлю
Про це він повідомив у Twitter.
«Радий знаходитися в Ізраїлі і співпрацювати з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньягу та з Бені Ганцем на тлі двох критичних загроз: коронавірусу та Ірану. Ізраїль і Сполучені Штати вирішуватимуть ці проблеми пліч-о-пліч», - зауважив Помпео.
Як пише The Guardian, попередньо з урядом Ізраїлю було погоджено, що Помпео і члени його делегації не повинні будуть проходити 14-денний режим самоізоляції, чого вимагають рекомендації органів охорони здоров’я країни для усіх іноземців, що прибули в країну.
Після прибуття держсекретар США вирушить до Єрусалима на переговори з представниками уряду Ізраїлю.
Помпео перебуватиме в країні 24 години, після чого повернеться до США.
За даними The Jerusalem Post, через візит Помпео була перенесена церемонія приведення до присяги нового коаліційного уряду Ізраїлю. Вона відбудеться у четвер, 14 травня.
Фото: Secretary Pompeo, Twitter