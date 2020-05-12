В Австрії близько 550 тисяч безробітних, ще 1,3 мільйона – на "скороченій роботі"

В Австрії станом на 11 травня нараховується близько 550 тис. осіб, які є безробітними чи перебувають на курсах професійної підготовки при Службі зайнятості Австрії (AMS), і це на 198 тис. більше від показаника минулого року.

Про це заявила під час пресконференції у Відні у вівторок федеральний міністр праці Австрії Крістіне Ашбахер, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Станом на 11 травня 503 тис. 494 особи зареєстровані при Службі зайнятості Австрії у пошуку роботи, на курсах професійної підготовки при AMS знаходяться ще 46 тис. 168 осіб. Загалом це – 549 тис. 662 особи, які є безробітні або перебувають на курсах професійної підготовки", - заявила вона.

Таким чином, кількість безробітних у Австрії зараз на майже 198 тис. осіб більше, ніж торік. За експертними оцінками, рівень безробіття в країні нині є найбільшим з часу завершення Другої світової війни.

Поруч з цим, під субсидовану урядом Австрії схему неповного робочого дня вже потрапили 1,3 млн робочих місць.

Механізм спонсорованого урядом неповного робочого дня ("Kurzarbeit") в Австрії існував і раніше, забезпечуючи збереження з допомогою держави робочих місць в умовах скрутного фінансового становища підприємства. У зв’язку з пандемією COVID-19 та пов’язаних з нею обмежень він був адаптований та отримав назву "Corona-Kurzarbeit" ("корона-курцарбайт").

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Податися на схему "курцарбайт", період дії якої наразі обмежений березнем-травнем, могли усі підприємства, де робочий час скоротився щонайменше на 10%. Після схвалення заявки роботодавець виплачуватиме своїм працівникам 80-90% заробітної плати (залежно від розміру зарплатні, отримуваного до кризи) протягом цих 3 місяців, незалежно від кількості їх годин роботи (навіть, при їх відсутності). Компенсацію роботодавцю за втрачені трудові години здійснить Австрійська служба зайнятості (AMS).

На фінансування схеми "курцарбайт" уряд Австрії пообіцяв виділити близько 10 млрд євро.