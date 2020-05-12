У Франції – вже понад 26, 6 тисячі смертей від коронавірусу

У Франції за добу померли 184 людини, хворі на коронавірусну хворобу COVID-19.

Про це інформує Національне агентство громадського здоров'я, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

На цей час у Франції підтверджено 139 519 випадків інфікування коронавірусом; 26 643 людини померли; 2 712 пацієнтів залишаються в реанімації; 56 724 особи одужали.

Як уточнює Міністерство солідарності та охорони здоров'я, за попередню добу зафіксовано 184 летальні випадки; виявлено 456 нових інфікованих; госпіталізовано 560 пацієнтів; 560 людей одужали.

Ці показники засвідчують уповільнення темпів пандемії, зазначають у міністерстві.

У Франції з 11 травня, згідно з національною стратегією, розпочався перший етап виходу з карантину.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 12 травня у світі зареєстровано 4 255 954 випадки зараження коронавірусом, з них 287 332 летальні, одужало 1 527 496.