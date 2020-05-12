У Білорусі затримали понад сто опозиціонерів, блогерів та журналістів
Про це повідомили у правозахисному центрі «Весна», який позбавлений реєстрації в Білорусі, а також в Білоруській асоціації журналістів, передає BBC.
Видання зазначає, що одного з блогерів Сергія Петрухіна 11 травня арештували за стрім з квітневої акції противників будівництва акумуляторного заводу поблизу Бреста. Його звинуватили у порушенні порядку організації та проведення масових заходів.
Іншого блогера Сергія Тиханівського затримали 6 травня під Могильовим під час зустрічі з підписниками. Блогер також критикує владу і завив, що висуває свою кандидатуру на президентські вибори, які мають відбутися в Білорусі у серпні.
Вимагаючи звільнити Тиханівського, в різних регіонах Білорусі на акції вийшли його колеги-блогери, а також глядачі каналу. Їх та журналістів, які висвітлювали мітинги, затримали.
Також у місті Бобруйськ були затримні прихильники Тиханівського, які намагалися організувати «антипарад»до 9 травня, коли у Мінську відбувався офіційний.
Суди над затриманими активістами, правозахисниками та журналістами відбулися 11 травня у 12 містах Білорусі.
Нагадаємо: 11 травня стало відомом, що білоруські політичні партії, які позиціюють себе як опозиційні до чинного голови держави Олександра Лукашенка, відмовилися від участі в чергових президентських виборах, які планують провести влітку попри епідемію коронавірусу.