У Білорусі затримали понад сто опозиціонерів, блогерів та журналістів

Перед Днем перемоги 9 травня і після нього в Білорусі затримали понад 100 опозиційних блогерів, журналістів і підписників їхніх каналів, які критикують владу. Вони брали участь у стрімах, в яких розповідали про ситуацію в регіонах.

Про це повідомили у правозахисному центрі «Весна», який позбавлений реєстрації в Білорусі, а також в Білоруській асоціації журналістів, передає BBC.

Видання зазначає, що одного з блогерів Сергія Петрухіна 11 травня арештували за стрім з квітневої акції противників будівництва акумуляторного заводу поблизу Бреста. Його звинуватили у порушенні порядку організації та проведення масових заходів.

Іншого блогера Сергія Тиханівського затримали 6 травня під Могильовим під час зустрічі з підписниками. Блогер також критикує владу і завив, що висуває свою кандидатуру на президентські вибори, які мають відбутися в Білорусі у серпні.

Вимагаючи звільнити Тиханівського, в різних регіонах Білорусі на акції вийшли його колеги-блогери, а також глядачі каналу. Їх та журналістів, які висвітлювали мітинги, затримали.

Також у місті Бобруйськ були затримні прихильники Тиханівського, які намагалися організувати «антипарад»до 9 травня, коли у Мінську відбувався офіційний.

Суди над затриманими активістами, правозахисниками та журналістами відбулися 11 травня у 12 містах Білорусі.

Нагадаємо: 11 травня стало відомом, що білоруські політичні партії, які позиціюють себе як опозиційні до чинного голови держави Олександра Лукашенка, відмовилися від участі в чергових президентських виборах, які планують провести влітку попри епідемію коронавірусу.