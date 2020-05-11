Швеція дозволила будувати газопровід Baltic Pipe на своїй території у Балтійському морі

Швеція дозволила будівництво газопроводу Baltic Pipe, котрий повинен поєднати Польщу, Данію та Норвегію у своїй економічній зоні у Балтійському морі, та зменшити залежність країн східної Європи від поставок газу з Росії.

Про це повідомляє польська компанія-оператор газопроводу Gaz-System.

"7 травня 2020 року уряд Швеції схвалив будівництво газопроводу Baltic Pipe у ексклюзивній економічній зоні Швеції в Балтійському морі", - йдеться у повідомленні.

У компанії заявили, що дозвіл влади Швеції був останнім етапом для початку будівництва газопроводу Baltic Pipe, яким планують поставляти до Польщі газ на заміну російським поставкам.

"Дозвіл на прокладку газопроводу, який видало Міністерство підприємництва та інновацій Швеції, завершує процес отримання дозволів на будівництво для всіх ділянок проєкту Baltic Pipe в кожній з країн, через територію яких він буде проходити", - зазначають у компанії.

Раніше будівництво газопроводу схвалили у Польщі та Данії. Довжина газопроводу, який проходитиме через територіальні води Данії, Польщі та Швеції, складає близько 275 кілометрів.

Будівництво газопроводу планують почати вже у жовтні 2020 року.

Як повідомлялося, у Польщі та Данії одночасно розпочинається будівництво Балтійського газопроводу (Baltic Pipe), в результаті якого планується досягнути енергетичної незалежності від Москви для Польщі та інших країн регіону, зокрема України.

Фото: baltic-pipe.eu