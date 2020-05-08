Пошту Ангели Меркель у 2015 році зламали російські хакери – ЗМІ

Російські хакери у 2015 році могли зламати електронну пошту канцлера ФРН Ангели Меркель.

Про це повідомляє видання Der Spigel.

«8 травня 2015 року хакер під ніком Scaramouche отримав доступ до комп'ютерів у парламентському офісі Меркель. Цього дня у Бундестазі відбувалося святкування 70-ї річниці закінчення Другої світової війни - серед гостей були і дипломати з Росії. У результаті дій хакера ІТ-система була паралізована декілька днів», - йдеться в повідомленні.

Видання пише, що, за оцінками слідчих, хакеру вдалося скачати близько 16 Гб даних, зокрема й тисячі листів з офісу Меркель. За даними влади, зловмисник дістав доступ до двох облікових записів електронної пошти канцлера, які містили повний трафік листів з 2012 по 2015 рік.

Слідство вважає, що за хакерською атакою стоїть російська військова розвідка.

Розслідувати цей інцидент взялися експерти Федерального управління кримінальної поліції (BKA), Федерального управління з питань інформаційної безпеки (BSI) та приватні компанії. Під час розслідування було вилучено понад 300 серверів. Слідчі звернулися по допомогу до 21 країни світу.

Проте навіть через 5 років після атаки не відомо, яку саме інформацію витягнув з листування хакер.