У ЄС розробили правила професійної кваліфікації для медиків-іноземців
Про це повідомляється на сайті Європейської комісії.
«Криза коронавірусу спричинила безпрецедентний тиск на систему охорони здоров’я у всіх країнах, що викликало брак кваліфікованих медичних працівників по всій Європі. Сьогодні ми допомагаємо країнам-членам краще використовувати правила щодо визнання кваліфікації медичних працівників та дозволити їм виконувати обов’язки там, де цей персонал є необхідним», - зауважив з цього приводу єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон.
Ідеться про практичні рекомендації щодо виконання директиви ЄС у галузі професійної кваліфікації, яка створює правові рамки для вільного пересування фахівців, у тому числі медиків, по всій Європі. Вони передбачають прискорену процедуру визнання кваліфікації.
Рекомендації Єврокомісії встановлюють порядок застосування правил для визначення мінімально припустимого рівня професійної медичної кваліфікації лікарів та медсестер. Ці положення також будуть застосовуватися у випадках, коли студенти медичних вишів не можуть завершити навчання внаслідок карантину. Як виняток їм дозволяється використовувати вже набуті навички та досвід у лікуванні хворих. Вирішальним критерієм при цьому залишається надійність медичного персоналу та безпека пацієнтів.
Як повідомлялося, у світі станом на 7 травня підтверджено 3 849 332 випадків COVID-19, з них 265 937 летальних, 1 317 109 пацієнтів одужали.