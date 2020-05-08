У ЄС розробили правила професійної кваліфікації для медиків-іноземців

З огляду на брак медичного персоналу Єврокомісія розробила практичні інструкції, які мають допомогти країнам ЄС прискорити процедуру визнання професійної кваліфікації медичного персоналу з інших країн.

Про це повідомляється на сайті Європейської комісії.

«Криза коронавірусу спричинила безпрецедентний тиск на систему охорони здоров’я у всіх країнах, що викликало брак кваліфікованих медичних працівників по всій Європі. Сьогодні ми допомагаємо країнам-членам краще використовувати правила щодо визнання кваліфікації медичних працівників та дозволити їм виконувати обов’язки там, де цей персонал є необхідним», - зауважив з цього приводу єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон.

Ідеться про практичні рекомендації щодо виконання директиви ЄС у галузі професійної кваліфікації, яка створює правові рамки для вільного пересування фахівців, у тому числі медиків, по всій Європі. Вони передбачають прискорену процедуру визнання кваліфікації.

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Рекомендації Єврокомісії встановлюють порядок застосування правил для визначення мінімально припустимого рівня професійної медичної кваліфікації лікарів та медсестер. Ці положення також будуть застосовуватися у випадках, коли студенти медичних вишів не можуть завершити навчання внаслідок карантину. Як виняток їм дозволяється використовувати вже набуті навички та досвід у лікуванні хворих. Вирішальним критерієм при цьому залишається надійність медичного персоналу та безпека пацієнтів.

Як повідомлялося, у світі станом на 7 травня підтверджено 3 849 332 випадків COVID-19, з них 265 937 летальних, 1 317 109 пацієнтів одужали.