Суд Молдови визнав неконституційною кредитну угоду з РФ на €200 мільйонів

Конституційний суд Молдови визнав неконституційною угоду про €200 млн позики від Російської Федерації.

Про це повідомляє Newsmaker.

"На засіданні 7 травня, після тривалих обговорень та двох годин у нарадчій кімнаті конституційний суд ухвалив, що угода стосовно російського кредиту на €200 млн суперечить конституції", - йдеться у повідомленні.

У розгляді питання не брав участі суддя Едуард Абабей – він узяв самовідвід через те, що є родичем міністра фінансів Сергія Пушкуце, який вів переговори про підписання кредитної угоди з РФ.

Як повідомлялося, найгостріші суперечки під час обговорення російського кредиту в парламенті викликала стаття кредитної угоди, де йдеться про те, що уряду Молдови доведеться взяти на себе прострочені борги за схваленими державою позиками компаній перед російськими банками. Влада так і не прояснила це питання: навіщо потрібен цей пункт в угоді та які кредити молдовські компанії можуть просити у російських банків.