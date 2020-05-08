ООН представила оновлений план реагування на пандемію

Новий план гуманітарного реагування на наслідки пандемії, представлений в ООН у четвер, передбачає збільшення видатків до $6,7 млрд.

Про це повідомив Центр новин ООН.

"Гуманітарні організації зажадали $6,7 млрд, щоб запобігти війнам, новим епідеміям і голоду", - йдеться в повідомленні.

Початковий документ був оприлюднений наприкінці березня і передбачав виділення $2 млрд. Однак відтоді ситуація змінилася на гірше, і в план допомоги були додані ще дев'ять держав.

В ООН очікують, що пік пандемії в більшості бідних країн настане через кілька місяців, проте вже сьогодні мільйони людей втратили роботу і залишилися без засобів до існування.

"Якщо не допомогти бідним країнам пережити пандемію, весь світ чекають конфлікти, голод і злидні", - йдеться в повідомленні.

План, запропонований ООН, передбачає допомогу та захист найбільш уразливих верств населення найбідніших країн світу, передусім людей з інвалідністю, а також жінок. Саме ці групи частіше за інших зазнають дискримінації та злигоднів, зпзначили в ООН.