Міятович постить у Facebook цуциків і павучків, а громадяни України досі у неволі

Відвідати окуповані території, незаконно ув’язнених українців та кримських татар закликав Міятович і автор цього блогу

Поверховий аналіз сторінки комісара Ради Європи з прав людини Дуні Міятович у соцмережі Facebook яскраво свідчить про її пристрасні вподобання до представників флори і фауни, сучасного та «вінтажного» мистецтва, але жодним чином не просуває її наміри відвідати окупований Росією Крим та незаконно ув’язнених громадян України, чиї права грубо порушуються у російській неволі.

Світлини сторінки комісара РЄ з прав людини у Facebook рясніють зображеннями собачок, тварин, павучків та застарілих плакатів, новинами про нові графіті Бенксі, натомість нічого немає з обіцяного моніторингу з дотримання прав людини на окупованих територіях українського Криму й Донбасу.

У червні минає рік після оголошення Дунею Міятович намірів здійснити поїздку до Криму відповідно до її повноважень. Остання заява представника комісара Стефано Монтанарі щодо цього датована жовтнем минулого року. Тоді ж МЗС України виступило із офіційною заявою, що візит в тимчасово окупований Крим комісара Ради Європи з прав людини відбудеться з дотриманням всіх необхідних процедур, передбачених її мандатом і міжнародним правом.

«Українська сторона не перший рік піднімає питання про необхідність моніторингу ситуації з правами людини на окупованому півострові, і саме Україна послідовно наполягала на проведенні такого візиту, і не одного, а на регулярній основі», – заявив тоді Укрінформу заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, коментуючи повідомлення про очікування візиту Міятович до Криму.

Про відвідання Криму профільною чиновницею РЄ у жовтні говорили український режисер, колишній в'язень Кремля Олег Сенцов, українські дипломати зі складу офіційної місії в Раді Європи та Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Людмила Денісова

Про це Денісова розповіла в інтерв'ю Укрінформу «Проводимо переговори з приводу відвідування тимчасово окупованого Криму... Півтора року проводимо, поки ще не досягли результату... Але хоча б в цю сторону вже почали дивитися», – сказала Денисова, додавши, що переговори ведуться спільно з Дунею Міятович, візит може бути спільним.

Відвідати окуповані території, незаконно ув’язнених українців та кримських татар закликав Міятович і автор цього блогу, теж колишній бранець Кремля – під час виступу на міністерській зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ОБСЄ, поїздок та зустрічей з європейськими урядовцями та дипломатами у Брюсселі, Парижі, Варшаві і Братиславі.

Іще раз повторю те, про що говорив неодноразово: у російському ув’язненні та без права працювати в Криму знаходяться мої колеги-журналісти: Євген Гайворонський, Нариман Мемедемінов, Сервер Мусафієв, Осман Арифмеметов, Ремзі Бекіров, Дмитро Штибліков, Рустем Шейхалієв, Олексій Бессарабов та інші, єдина провина яких полягає в тому, що вони є громадянами України та відстоюють демократичні цінності – право на свободу висловлювань, свободу слова та віросповідання, самого права на життя.

У квітні 2019 року комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович разом з уповноваженою з прав людини в РФ Тетяною Москалькоою відвідали українських військових моряків в СІЗО "Лефортово".

Дуня Міятович

Нагадаємо, що Дуня Міятович – колишня боснійська правозахисниця, фахівець з мас-медійного права, працюючи на посаді директора програмного відділу агентства комунікації в Боснії і Герцеговині, висунула свою кандидатуру на пост представника ОБСЄ зі свободи ЗМІ. Її кандидатура стала консенсусною для західних делегацій та представників пострадянського табору, тому її призначили на посаду у 2010, а у 2013 році переобрали повторно. З 24 січня 2018 року Міятович виконує обов’язки комісара Ради Європи з прав людини.

Роман Сущенко